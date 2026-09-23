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John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue World
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617084
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John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue World
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка

Blue World - никода не издававшийся альбом 1964 года американского джазового саксофониста Джона Колтрейна. Издание также одновременно является саундтреком к французскому фильму Кот в мешке. Релиз представлен на черном виниле. Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации. В 1960-е Колтрейн создаёт свой классический квартет, в который вошли пианист Маккой Тайнер, басист Джимми Гэррисон и ударник Элвин Джонс. Квартет Колтрейна считается одной из наиболее значительных групп в истории джаза, а некоторые историки рассматривают его как наиболее влиятельный из всех джазовых ансамблей. В 1962 году Колтрейн делает совместную запись с Дюком Эллингтоном, что свидетельствует о его признании со стороны мэтра. Наряду с этим Колтрейн играл с такими признанными мастерами, как Телониус Монк, Сонни Роллинс, Майлз Дэвис и др.

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Blue World
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Blue World - никода не издававшийся альбом 1964 года американского джазового саксофониста Джона Колтрейна. Издание также одновременно является саундтреком к французскому фильму Кот в мешке. Релиз представлен на черном виниле. Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации. В 1960-е Колтрейн создаёт свой классический квартет, в который вошли пианист Маккой Тайнер, басист Джимми Гэррисон и ударник Элвин Джонс. Квартет Колтрейна считается одной из наиболее значительных групп в истории джаза, а некоторые историки рассматривают его как наиболее влиятельный из всех джазовых ансамблей. В 1962 году Колтрейн делает совместную запись с Дюком Эллингтоном, что свидетельствует о его признании со стороны мэтра. Наряду с этим Колтрейн играл с такими признанными мастерами, как Телониус Монк, Сонни Роллинс, Майлз Дэвис и др.
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John Coltrane - Blue World (0602577626517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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