Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка
Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка