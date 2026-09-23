Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 615820
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка
Metallica не понадобилось полных 72 сезона - 18 лет - чтобы закончить свой новый альбом. Но семь лет с момента выхода их последнего студийного альбома Hardwired ... To Self-Destruct- это не мало. Мировое металлическое сообщество с еще большим нетерпением ждало двенадцатого альбома квартета из Калифорнии и теперь вознаграждено 77 минутами чистой Metallica. В музыкальном плане Джеймс Хэтфилд и компания продолжают курс последних 15 лет. Это означает классический металлический звук с современным и мощным продакшном. За продюсирование снова отвечает Грег Фидельман, который также усовершенствовал звучание предыдущего альбома и работал с различными ведущими артистами от Slipknot и Slayer до Адель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Metallica не понадобилось полных 72 сезона - 18 лет - чтобы закончить свой новый альбом. Но семь лет с момента выхода их последнего студийного альбома Hardwired ... To Self-Destruct- это не мало. Мировое металлическое сообщество с еще большим нетерпением ждало двенадцатого альбома квартета из Калифорнии и теперь вознаграждено 77 минутами чистой Metallica. В музыкальном плане Джеймс Хэтфилд и компания продолжают курс последних 15 лет. Это означает классический металлический звук с современным и мощным продакшном. За продюсирование снова отвечает Грег Фидельман, который также усовершенствовал звучание предыдущего альбома и работал с различными ведущими артистами от Slipknot и Slayer до Адель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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