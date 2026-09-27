Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614416
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Описание товара Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20435) Black
Описание товара Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20435) Black
Угол наклона: 0-90°. Регулируемая длина: 44 мм. Регулируемая конструкция с двойным затвором. Силиконовая защита от царапин. Устойчивая конструкция с антискользящим покрытием. Опорный стержень из сплава. Совместим с мобильными устройствами и планшетами до 7.2 дюйм.
Смотрите также: SIM-карты , Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные , универсальные
Описание товара Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20435) Black
Угол наклона: 0-90°. Регулируемая длина: 44 мм. Регулируемая конструкция с двойным затвором. Силиконовая защита от царапин. Устойчивая конструкция с антискользящим покрытием. Опорный стержень из сплава. Совместим с мобильными устройствами и планшетами до 7.2 дюйм.
Смотрите также: SIM-карты , Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Очки виртуальной реальности , Прочие аксессуары для смартфонов , Умные часы , Чехлы для телефонов , магнитные , универсальные
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20435) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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