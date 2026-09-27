Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613877
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Габариты
127x53x14,3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate
Maxvi K21 – телефон в классическом дизайне с экраном 2,4”, двумя SIM-картами, удобной клавиатурой, аккумуляторной батареей 1400 mAh и ярким фонариком. Maxvi K21 незаменим для комфортного и продолжительного общения!
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Габариты
127x53x14,3 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi K21 – телефон в классическом дизайне с экраном 2,4”, двумя SIM-картами, удобной клавиатурой, аккумуляторной батареей 1400 mAh и ярким фонариком. Maxvi K21 незаменим для комфортного и продолжительного общения!
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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