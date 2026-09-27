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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate

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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 8
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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 12
Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 13
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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 15
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Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 13
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 14
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 15
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 16
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 17
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 18
  • Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613877
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Габариты
127x53x14,3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate

Maxvi K21 – телефон в классическом дизайне с экраном 2,4”, двумя SIM-картами, удобной клавиатурой, аккумуляторной батареей 1400 mAh и ярким фонариком. Maxvi K21 незаменим для комфортного и продолжительного общения!

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi K21 Chocolate




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Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Габариты
127x53x14,3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Maxvi K21 – телефон в классическом дизайне с экраном 2,4”, двумя SIM-картами, удобной клавиатурой, аккумуляторной батареей 1400 mAh и ярким фонариком. Maxvi K21 незаменим для комфортного и продолжительного общения!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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