Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100A BLACK
Корпус mATX MSI MAG Forge M100A совместим с материнскими платами форм-факторов mATX и mini-ITX, что расширяет возможности сборки компактного игрового ПК. Отсутствие блока питания и прозрачная боковая панель подчёркивают ориентацию на кастомизацию и визуальную привлекательность. Сталь, акрил, пластик и металлическая сетка создают прочный корпус с хорошей вентиляцией. Прозрачная боковая панель из акрила демонстрирует внутренние компоненты, а фронтальная панель из металлической сетки улучшает приток воздуха. Поддержка двух форм-факторов расширяет выбор комплектующих и позволяет собрать как компактный, так и более функциональный ПК. Максимальная длина материнской платы 244 мм и длина видеокарты до 300 мм дают возможность установить современные компоненты для игровых систем. Четыре вентилятора (3?120 мм спереди и 1?120 мм сзади) создают эффективный воздушный поток для снижения температуры компонентов. Установка дополнительных двух вентиляторов по 120 мм сверху и поддержка СВО с радиаторами 120, 140 и 240 мм расширяют варианты охлаждения для игровых и производительных систем. Возможность установки до четырёх жёстких дисков в двух конфигурациях (3?2.5" + 1?3.5" или 2?2.5" + 2?3.5") позволяет гибко настроить хранение данных. Несъёмная внутренняя корзина для HDD и поперечное размещение дисков упрощают монтаж и обеспечивают стабильность компонентов внутри корпуса.
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