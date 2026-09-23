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Ножовка-мини по металлу, STAYER купить с доставкой в Москве
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Ножовка-мини по металлу, STAYER

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Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 2
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 3
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 4
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 5
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 6
Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 1
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 2
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 3
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  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 5
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 6
  • Ножовка-мини по металлу, STAYER - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611866
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка-мини по металлу, STAYER
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Ножовка-мини по металлу, STAYER

Компактный ручной инструмент, предназначенный для аккуратного распила деталей из металла, пластика и тонкого дерева в крайне труднодоступных местах, где стандартной большой ножовкой работать невозможно.



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Отзывы о товаре Ножовка-мини по металлу, STAYER




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ручной инструмент, предназначенный для аккуратного распила деталей из металла, пластика и тонкого дерева в крайне труднодоступных местах, где стандартной большой ножовкой работать невозможно.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка-мини по металлу, STAYER - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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