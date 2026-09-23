Ножовка-мини по металлу, STAYER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 611866
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х2
Вес, г.
80
Описание товара Ножовка-мини по металлу, STAYER
Компактный ручной инструмент, предназначенный для аккуратного распила деталей из металла, пластика и тонкого дерева в крайне труднодоступных местах, где стандартной большой ножовкой работать невозможно.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитНожовка по дереву, 450 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рук...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитНожовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитНожовка по дереву, 500 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рук...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНожовка по металлу, 200-300 мм, металлическая ручка Sparta
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитНожовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитЛобзик ручной Sparta 240245
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по металлу, 250-300 мм, металлическая ручка Sparta
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по дереву, 400 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревя...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитНожовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНожовка по дереву, 500 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревя...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитНожовка по дереву для мелких пильных работ, 320 мм, цельнолитая ...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНожовка-мини по металлу, ЗУБР
Бренд
Тип товара
Ножовка
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
нет
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Компактный ручной инструмент, предназначенный для аккуратного распила деталей из металла, пластика и тонкого дерева в крайне труднодоступных местах, где стандартной большой ножовкой работать невозможно.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка-мини по металлу, STAYER - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка-мини по металлу, STAYER