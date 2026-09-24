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Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta

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Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 1
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 2
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 3
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 4
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 5
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 1
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 2
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 3
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 4
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 5
  • Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
497
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х13х2
Вес, г.
320

Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta

Ножовка по металлу Sparta 775895 с полотном длиной 300 мм и деревянной рукояткой пригодится для резки изделий из металла, пластика и дерева. Оптимальна для распиловки заготовок средней толщины. Инструмент пригодится для выполнения ремонтных работ на даче, в гараже, мастерской.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — рама выполнена из прочной стали.
  • Возможность замены полотна — ножовка совместима с расходниками 777405, 777455, 777715.
  • Комфортная работа — приятная на ощупь деревянная рукоятка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
497
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по металлу Sparta 775895 с полотном длиной 300 мм и деревянной рукояткой пригодится для резки изделий из металла, пластика и дерева. Оптимальна для распиловки заготовок средней толщины. Инструмент пригодится для выполнения ремонтных работ на даче, в гараже, мастерской.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — рама выполнена из прочной стали.
  • Возможность замены полотна — ножовка совместима с расходниками 777405, 777455, 777715.
  • Комфортная работа — приятная на ощупь деревянная рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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