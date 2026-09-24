Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 649417
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
497
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х13х2
Вес, г.
320
Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta
Ножовка по металлу Sparta 775895 с полотном длиной 300 мм и деревянной рукояткой пригодится для резки изделий из металла, пластика и дерева. Оптимальна для распиловки заготовок средней толщины. Инструмент пригодится для выполнения ремонтных работ на даче, в гараже, мастерской.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама выполнена из прочной стали.
- Возможность замены полотна — ножовка совместима с расходниками 777405, 777455, 777715.
- Комфортная работа — приятная на ощупь деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
497
Страна производитель
Китай
Ножовка по металлу Sparta 775895 с полотном длиной 300 мм и деревянной рукояткой пригодится для резки изделий из металла, пластика и дерева. Оптимальна для распиловки заготовок средней толщины. Инструмент пригодится для выполнения ремонтных работ на даче, в гараже, мастерской.
Преимущества
- Надежность и долговечность — рама выполнена из прочной стали.
- Возможность замены полотна — ножовка совместима с расходниками 777405, 777455, 777715.
- Комфортная работа — приятная на ощупь деревянная рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 300 мм, деревянная ручка Sparta - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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