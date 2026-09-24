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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta

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Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 1
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 2
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 3
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 4
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 5
Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 1
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 2
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 3
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 4
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 5
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649379
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х3
Вес, г.
390

Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta

Ножовка по дереву Sparta 235015 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — полотно из пружинной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам, каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Долговечность — полотно покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Sparta 235015 с полотном длиной 400 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — полотно из пружинной стали 65Mn устойчиво к динамическим нагрузкам, каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Долговечность — полотно покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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