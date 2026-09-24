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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta

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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 1
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 2
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 3
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 4
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 5
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 6
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 1
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 2
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 3
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 4
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 5
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 6
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х3
Вес, г.
410

Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta

Ножовка по дереву Sparta 235025 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам, и покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Износостойкость — каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Sparta 235025 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с двухкомпонентной рукояткой, используется во время столярных и плотницких работ. Зубья имеют двухгранную заточку, поэтому ножовкой можно пилить как от себя, так и на себя. Шаг зубьев составляет 7-8 TPI, что обеспечивает быстрый рез. В случае снижения производительности пилы ее рабочую кромку можно заточить.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn, устойчивой к динамическим нагрузкам, и покрыто лаком для защиты от коррозии.
  • Износостойкость — каленые зубья твердостью 55 HRC долго сохраняют режущую способность.
  • Надежность — полотно, закрепленное 3 винтами, не выпадет во время пиления.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка надежно лежит в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка Sparta - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 370 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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