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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta

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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 1
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 2
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 3
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 4
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 5
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 6
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 7
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 8
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 9
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 10
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 11
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 1
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 2
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 3
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 4
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 5
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 6
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 7
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 8
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 9
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 10
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 11
  • Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х13х2
Вес, г.
292

Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta

Ножовка по металлу Sparta 775865 с полотном длиной 300 мм и пластмассовой рукояткой используется для резки металлических, пластмассовых и деревянных заготовок. Поворотные крепления позволяют установить полотно под углом 90° для продольного распила длинных заготовок. Ножовка оптимальна для бытового применения.

Преимущества

  • Эффективность — инструмент с прочной стальной рамой позволяет успешно решать поставленные задачи.
  • Разборная конструкция — на ножовку можно устанавливать сменные полотна 777405, 777455, 777715.
  • Эргономичность — пластмассовая рукоятка удобно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
410
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по металлу Sparta 775865 с полотном длиной 300 мм и пластмассовой рукояткой используется для резки металлических, пластмассовых и деревянных заготовок. Поворотные крепления позволяют установить полотно под углом 90° для продольного распила длинных заготовок. Ножовка оптимальна для бытового применения.

Преимущества

  • Эффективность — инструмент с прочной стальной рамой позволяет успешно решать поставленные задачи.
  • Разборная конструкция — на ножовку можно устанавливать сменные полотна 777405, 777455, 777715.
  • Эргономичность — пластмассовая рукоятка удобно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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