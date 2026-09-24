Ножовка по металлу, 200-300 мм, металлическая ручка Sparta
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 649412
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340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
453
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х11х2
Вес, г.
396
Описание товара Ножовка по металлу, 200-300 мм, металлическая ручка Sparta
Ножовка Sparta 775435 с металлической рукояткой совместима с полотнами 200-300 мм и предназначена для ручного распиливания заготовок из металла, древесины и пластика. Пригодится для проведения бытовых ремонтных работ. Благодаря регулируемой раме на ножовку можно установить полотно длиной 200, 250 и 300 мм.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная рама хромирована для защиты от коррозии.
- Надежность — металлическая рукоятка не деформируется во время работы.
- Разборная конструкция — полотно можно заменить при необходимости, совместимые артикулы 77740, 77745, 77755, 77760, 77771.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
углеродистая сталь
Материал рукояти
металл
Длина, мм
453
Страна производитель
Китай
Ножовка Sparta 775435 с металлической рукояткой совместима с полотнами 200-300 мм и предназначена для ручного распиливания заготовок из металла, древесины и пластика. Пригодится для проведения бытовых ремонтных работ. Благодаря регулируемой раме на ножовку можно установить полотно длиной 200, 250 и 300 мм.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная рама хромирована для защиты от коррозии.
- Надежность — металлическая рукоятка не деформируется во время работы.
- Разборная конструкция — полотно можно заменить при необходимости, совместимые артикулы 77740, 77745, 77755, 77760, 77771.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 200-300 мм, металлическая ручка Sparta - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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