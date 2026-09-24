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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta

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Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 1
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 2
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 3
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 4
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 5
Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 1
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 2
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 3
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 4
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 5
  • Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649388
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х3
Вес, г.
440

Описание товара Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta

Ножовка по дереву Sparta 231875 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с шагом 7-8 TPI, с линейкой и деревянной рукояткой, предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. На полотно нанесена измерительная шкала, позволяющая производить замеры, не тратя время на поиск линейки. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность — полотно изготовлено из пружинной холоднокатаной стали 65Mn, характеризующейся стойкостью к постоянным нагрузкам.
  • Высокий ресурс — зубья закалены до твердости 55 HRC и хорошо держат заточку.
  • Производительность — крупные зубья с шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый рез.
  • Устойчивость к коррозии — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
  • Надежность — полотно крепко зафиксировано в рукоятке при помощи винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка выполнена из дерева и покрыта лаком для защиты от рассыхания и разбухания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 450 мм, 7-8 ТРI, каленый зуб, линейка, деревянная рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
520
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Sparta 231875 с полотном длиной 450 мм, с калеными зубьями с шагом 7-8 TPI, с линейкой и деревянной рукояткой, предназначена для продольно-поперечного распиливания древесины. Благодаря зубьям с 2D-заточкой подходит для двухстороннего реза. Режущую кромку можно перетачивать. На полотно нанесена измерительная шкала, позволяющая производить замеры, не тратя время на поиск линейки. Ножовка используется в столярном и плотницком деле, а также полезна дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность — полотно изготовлено из пружинной холоднокатаной стали 65Mn, характеризующейся стойкостью к постоянным нагрузкам.
  • Высокий ресурс — зубья закалены до твердости 55 HRC и хорошо держат заточку.
  • Производительность — крупные зубья с шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый рез.
  • Устойчивость к коррозии — на полотно нанесено защитное лаковое покрытие.
  • Надежность — полотно крепко зафиксировано в рукоятке при помощи винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка выполнена из дерева и покрыта лаком для защиты от рассыхания и разбухания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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