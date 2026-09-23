Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм
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Характеристики
Описание товара Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 10м х 25мм
Рулетка строительная ЗУБР – надежный и функциональный инструмент, незаменимый для проведения любых измерительных работ. Изготовленная в Китае, эта рулетка обеспечивает высокую точность измерений, соответствуя 1 классу точности, что подтверждает ее профессиональное качество. С длиной в 10 метров, она позволяет выполнять как мелкие, так и крупные замеры, что делает ее универсальным помощником в любых строительных и ремонтных задачах. Одной из главных особенностей этой модели является наличие автоматического фиксатора, который значительно упрощает процесс измерения, надежно закрепляя ленту в необходимом положении. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных инструментов, и данная рулетка не является исключением. Она станет отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и удобство в работе.
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Теги товара: с автостопом
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Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
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