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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) купить с доставкой в Москве
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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531)

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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 1
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 2
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 3
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 4
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 5
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 6
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 7
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 8
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 9
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 10
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 11
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 12
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 1
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 2
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 3
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 4
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 5
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 6
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 7
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 8
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 9
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 10
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 11
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 12
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649456
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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
270

Описание товара Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531)

Рулетка Denzel 31531 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 5 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Denzel 31531 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 5 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31531) - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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