Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 649548
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
фиберглас
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
680
Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
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Бренд
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
фиберглас
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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