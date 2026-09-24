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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)

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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 1
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 2
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 3
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 4
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 5
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 6
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 7
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 8
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 9
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
фиберглас
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
680

Описание товара Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)

Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
фиберглас
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Сибртех (31262) - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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