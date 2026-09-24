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Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) купить с доставкой в Москве
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Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)

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Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 1
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 2
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 3
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 4
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 5
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 6
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 7
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 8
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 9
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 10
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 11
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 12
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 13
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 14
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 15
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 16
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 17
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 18
Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 1
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 2
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 3
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 4
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 5
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 6
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 7
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 8
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 9
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 10
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 11
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 12
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 13
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 14
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 15
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 16
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 17
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 18
  • Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649454
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Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
автостоп, двухкомпонентный корпус, двухстороннее нанесение, магнитный зацеп, нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
270

Описание товара Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)

Рулетка Denzel 31521 с автоматической фиксацией полотна размером 5 м х 19 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
  • Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
  • Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
  • Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
  • Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
автостоп, двухкомпонентный корпус, двухстороннее нанесение, магнитный зацеп, нейлон
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Denzel 31521 с автоматической фиксацией полотна размером 5 м х 19 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка будет полезна во время строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
  • Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
  • Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
  • Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
  • Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31521) - стоимость товара 550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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