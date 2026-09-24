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Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592)

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Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 1
Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 2
Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 3
Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 1
  • Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 2
  • Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 3
  • Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO// Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
320

Описание товара Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592)

Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592)

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Характеристики
Бренд
Matrix
Описание
Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Neon, 5 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32592) - этот товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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