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Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)

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Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 1
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 2
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 3
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 4
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 5
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 6
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 7
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 8
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 9
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 1
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 2
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 3
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 4
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 5
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 6
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 7
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 8
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 9
  • Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
460

Описание товара Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)

Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)

Отзывы о товаре Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Double fixation, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация Matrix (31061) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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