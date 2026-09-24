Top.Mail.Ru
Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 1
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 2
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 3
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 4
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 5
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 1
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 2
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 3
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 4
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 5
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;, 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
240

Описание товара Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)

Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102)


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31102) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...