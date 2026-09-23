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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм купить с доставкой в Москве
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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм

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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 1
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 2
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 3
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 1
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 2
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 3
  • Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, резина
Габариты (ВxГxШ), мм
140 х 90 х 50
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
431

Описание товара Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм

Рулетка строительная ЗУБР – надежный и практичный инструмент для выполнения строительных и измерительных работ. Производимая в Китае, эта рулетка сочетает в себе высокое качество и доступную цену. С длиной полотна 8 метров данная модель обеспечивает возможность измерения больших расстояний с минимальными усилиями. Оснащенная автоматическим фиксатором, рулетка облегчает процесс работы, фиксируя измерение на нужной отметке без дополнительного участия. Это позволяет экономить время и снижать вероятность ошибки. Класс точности 1 гарантирует высокую точность измерений, что особенно важно при выполнении ответственных строительных задач. Бренд ЗУБР известен своим качеством и надежностью, предлагая решения, которым доверяют профессионалы. Эта рулетка станет незаменимым помощником как для любителей, так и для профессиональных строителей и ремонтников.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, резина
Габариты (ВxГxШ), мм
140 х 90 х 50
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка строительная ЗУБР – надежный и практичный инструмент для выполнения строительных и измерительных работ. Производимая в Китае, эта рулетка сочетает в себе высокое качество и доступную цену. С длиной полотна 8 метров данная модель обеспечивает возможность измерения больших расстояний с минимальными усилиями. Оснащенная автоматическим фиксатором, рулетка облегчает процесс работы, фиксируя измерение на нужной отметке без дополнительного участия. Это позволяет экономить время и снижать вероятность ошибки. Класс точности 1 гарантирует высокую точность измерений, что особенно важно при выполнении ответственных строительных задач. Бренд ЗУБР известен своим качеством и надежностью, предлагая решения, которым доверяют профессионалы. Эта рулетка станет незаменимым помощником как для любителей, так и для профессиональных строителей и ремонтников.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм - данный товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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