Top.Mail.Ru
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 1
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 2
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 3
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 4
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 5
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 6
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 1
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 2
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 3
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 4
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 5
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 6
  • Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
260

Описание товара Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)

Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591)


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO Matrix (32591) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...