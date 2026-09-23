Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка
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Описание товара Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка
Rid Of Me - переиздание студийного альбома британской исполнительницы Пи Джей Харви, первоначально выпущенного в 1993 году.. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.
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