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Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 1
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 2
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 3
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 4
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 5
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 6
Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 2
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 3
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 4
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 5
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 6
  • Виниловая Пластинка Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605152
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка

Rid Of Me - переиздание студийного альбома британской исполнительницы Пи Джей Харви, первоначально выпущенного в 1993 году.. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.

Отзывы о товаре Pj Harvey, Rid Of Me (0602508511127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Rid Of Me - переиздание студийного альбома британской исполнительницы Пи Джей Харви, первоначально выпущенного в 1993 году.. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.
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