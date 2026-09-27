Память оперативная Patriot DDR5-6200 32GB (PVV532G640C32K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5-6200 32GB (PVV532G640C32K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5-6200 32GB создан для геймеров, энтузиастов и пользователей производительных рабочих станций, которым нужен баланс высокой частоты и достаточного объема. Он отлично подойдет для сборки нового игрового ПК на современных платформах Intel или AMD, где позволит раскрыть потенциал топовых видеокарт в требовательных AAA-проектах и киберспортивных дисциплинах. Также 32 гигабайта с запасом хватит для комфортной работы с графикой, монтажом видео в разрешении 4K, 3D-рендеринга и многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать такие планки можно только в соответствующие слоты на материнских платах для десктопных процессоров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под предыдущие поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для современных игр и ресурсоемких задач. Высокая эффективная частота 6200 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в сценариях, чувствительных к пропускной способности. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном fps, особенно на платформах AMD Ryzen и новых Intel Core, а при рендеринге и работе с большими массивами данных ускоряет выполнение операций.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL32, являются важным параметром латентности, и в сочетании с частотой 6200 МГц они обеспечивают низкие задержки для отзывчивой работы системы. Для удобства пользователя комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре AM5) и новее. Для гарантированной работы на частоте 6200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z690/Z790 или AMD B650/X670) и обновленная версия BIOS. Рекомендуется проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя долгосрочной стабильности. Высота планок с радиаторами стандартна и, как правило, не создает проблем с совместимостью даже с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает ее оптимальным выбором для лаконичных сборок, где во главу угла ставится надежность и производительность без визуальных излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и рабочих приложениях. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, поскольку обратной совместимости с DDR4 нет. Помните, что для работы на заявленной высокой частоте 6200 МГц может потребоваться плата с качественной цепью питания памяти и свежий BIOS. Не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других производителей, объемов или частот для избежания нестабильности. Этот набор - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную высокопроизводительную систему с прицелом на будущее, в то время как для офисных задач или апгрейда старых ПК он будет избыточен.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5-6200 32GB создан для геймеров, энтузиастов и пользователей производительных рабочих станций, которым нужен баланс высокой частоты и достаточного объема. Он отлично подойдет для сборки нового игрового ПК на современных платформах Intel или AMD, где позволит раскрыть потенциал топовых видеокарт в требовательных AAA-проектах и киберспортивных дисциплинах. Также 32 гигабайта с запасом хватит для комфортной работы с графикой, монтажом видео в разрешении 4K, 3D-рендеринга и многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать такие планки можно только в соответствующие слоты на материнских платах для десктопных процессоров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под предыдущие поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для современных игр и ресурсоемких задач. Высокая эффективная частота 6200 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в сценариях, чувствительных к пропускной способности. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном fps, особенно на платформах AMD Ryzen и новых Intel Core, а при рендеринге и работе с большими массивами данных ускоряет выполнение операций.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL32, являются важным параметром латентности, и в сочетании с частотой 6200 МГц они обеспечивают низкие задержки для отзывчивой работы системы. Для удобства пользователя комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре AM5) и новее. Для гарантированной работы на частоте 6200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z690/Z790 или AMD B650/X670) и обновленная версия BIOS. Рекомендуется проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя долгосрочной стабильности. Высота планок с радиаторами стандартна и, как правило, не создает проблем с совместимостью даже с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что делает ее оптимальным выбором для лаконичных сборок, где во главу угла ставится надежность и производительность без визуальных излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и рабочих приложениях. Для активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, поскольку обратной совместимости с DDR4 нет. Помните, что для работы на заявленной высокой частоте 6200 МГц может потребоваться плата с качественной цепью питания памяти и свежий BIOS. Не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других производителей, объемов или частот для избежания нестабильности. Этот набор - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную высокопроизводительную систему с прицелом на будущее, в то время как для офисных задач или апгрейда старых ПК он будет избыточен.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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