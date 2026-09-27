Описание товара Оперативная память ADATA LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*16GB 48-48-48 1.25V WHITE DUAL TRAY

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный ПК на современной платформе DDR5. Два модуля по 16 ГБ с частотой 6000 МГц отлично справятся с требовательными играми в высоком разрешении, потоковой трансляцией геймплея и повседневной многозадачностью с большим количеством фоновых приложений. Такой объём и скорость являются оптимальным выбором для новой сборки, перекрывая потребности большинства пользователей с запасом, но для профессиональной работы с 3D-рендерингом или виртуальными машинами может понадобиться комплект большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новое поколение с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что говорит об их предназначении для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, распределённый на две планки по 16 ГБ каждая. Частота в 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что в играх может выражаться в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее. Такого объёма более чем достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, тяжёлыми офисными пакетами и даже для монтажа видео в разрешении до 4K.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как 48-48-48, что является типичным для памяти DDR5 на высоких частотах и обеспечивает баланс между низкой латентностью и стабильностью работы. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для достижения заявленной скорости в 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до нужных параметров через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel LGA 1700 (чипсеты серий 600 и 700) и AMD AM5. Перед покупкой критически важно проверить список совместимости (QVL) вашей конкретной материнской платы на поддержку именно этой модели на частоте 6000 МГц, так как конечная стабильность зависит от многих факторов. Также для корректной работы на новых платформах рекомендуется установить последнюю версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, но и гармонично вписываются в тематические сборки. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнских плат, такие как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной установки планки нужно разместить в соответствующих слотах материнской платы, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора, что подробно описано в руководстве к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением памяти: DDR5 не работает в слотах для DDR4 и наоборот. Для выхода на заявленные 6000 МГц необходима материнская плата с хорошей цепью питания памяти и, желательно, поддержкой профиля XMP. Высокие радиаторы редко, но могут конфликтовать с крайне крупными процессорными кулерами, поэтому этот момент стоит проверить заранее. Данный комплект стоит рекомендовать пользователям, собирающим сбалансированный игровой ПК на новой платформе; тем, чьи задачи требуют более 32 ГБ ОЗУ, лучше сразу рассмотреть варианты с большим объёмом.