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Оперативная память Synology для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 4GB D4ES04-4G купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Synology для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 4GB D4ES04-4G

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Оперативная память Synology для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 4GB D4ES04-4G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
Тайминги
-
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 869 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740471
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
Тайминги
-
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Synology для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 4GB D4ES04-4G

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для владельцев сетевых хранилищ данных (NAS) Synology и других серверных систем, которые требуют повышенной надежности. Он идеально подходит для апгрейда или замены памяти в существующем оборудовании для обеспечения стабильной работы сервисов хранения, резервного копирования и виртуализации. В отличие от игровых или офисных модулей, эта планка ориентирована на корректную работу в корпоративной среде, где важна бесперебойность и целостность данных.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4 с поддержкой технологии ECC Unbuffered. Технология ECC (Error Correcting Code) позволяет автоматически обнаруживать и исправлять одноразрядные ошибки данных, что критически важно для серверных задач и систем хранения, где нельзя допустить искажения информации. Форм-фактор SO-DIMM означает компактный размер, предназначенный для установки в соответствующие слоты миниатюрных серверных плат, многих моделей NAS Synology и некоторых компактных рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ. Этого достаточно для расширения оперативной памяти в сетевом хранилище, чтобы повысить скорость отклика веб-интерфейса управления, ускорить работу пакетов резервного копирования и файловых служб. Частота модуля соответствует стандартам DDR4 для серверных решений и обеспечивает необходимую пропускную способность для обработки сетевых запросов и фоновых операций. Для задач NAS именно стабильность и поддержка ECC важнее, чем предельные значения мегагерц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данный модуль памяти работает на стандартном для DDR4 напряжении и с заводскими таймингами, оптимизированными для совместимости и надежности. Здесь нет поддержки профилей разгона вроде XMP или EXPO, так как это серверный компонент, где приоритетом является стабильность работы 24/7, а не достижение максимальной скорости. Такая память гарантированно запустится на своих номинальных характеристиках в поддерживаемом оборудовании без необходимости какой-либо настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с конкретными моделями сетевых хранилищ Synology и серверными платформами, которые имеют слоты SO-DIMM и поддерживают память стандарта DDR4 с функцией ECC Unbuffered. Крайне важно перед покупкой свериться со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей конкретной модели NAS, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS/UEFI. Не все потребительские материнские платы поддерживают ECC-память.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для серверных корпусов и NAS, где организован продув постоянным потоком воздуха от системных вентиляторов. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым плотным монтажом внутри корпуса сетевого хранилища и исключает риск конфликта с другими компонентами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно. В зависимости от конфигурации вашего Synology, память можно установить в слот для апгрейда или заменить вышедшую из строя планку. Для активации двухканального режима, который повышает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в парные слоты, что указано в руководстве к устройству. При расширении объема настоятельно рекомендуется использовать модули одинакового объема, частоты и производителя для максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая совместимость с определенными платформами Synology и серверными решениями. Данная память не подойдет для обычных настольных ПК или ноутбуков. Ключевым моментом при выборе является проверка официального списка поддерживаемых модулей для вашей модели NAS. Для задач домашнего или офисного файлового сервера 4 ГБ может быть достаточно, но для развертывания виртуальных машин или контейнеров лучше рассмотреть модули большего объема из той же совместимой линейки. Этот модуль - оптимальное решение для штатного апгрейда или ремонта совместимого оборудования Synology.

Отзывы о товаре Оперативная память Synology для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 4GB D4ES04-4G




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2133
Пропускная способность, Мб/с
17000
Тайминги
-
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для владельцев сетевых хранилищ данных (NAS) Synology и других серверных систем, которые требуют повышенной надежности. Он идеально подходит для апгрейда или замены памяти в существующем оборудовании для обеспечения стабильной работы сервисов хранения, резервного копирования и виртуализации. В отличие от игровых или офисных модулей, эта планка ориентирована на корректную работу в корпоративной среде, где важна бесперебойность и целостность данных.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4 с поддержкой технологии ECC Unbuffered. Технология ECC (Error Correcting Code) позволяет автоматически обнаруживать и исправлять одноразрядные ошибки данных, что критически важно для серверных задач и систем хранения, где нельзя допустить искажения информации. Форм-фактор SO-DIMM означает компактный размер, предназначенный для установки в соответствующие слоты миниатюрных серверных плат, многих моделей NAS Synology и некоторых компактных рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ. Этого достаточно для расширения оперативной памяти в сетевом хранилище, чтобы повысить скорость отклика веб-интерфейса управления, ускорить работу пакетов резервного копирования и файловых служб. Частота модуля соответствует стандартам DDR4 для серверных решений и обеспечивает необходимую пропускную способность для обработки сетевых запросов и фоновых операций. Для задач NAS именно стабильность и поддержка ECC важнее, чем предельные значения мегагерц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данный модуль памяти работает на стандартном для DDR4 напряжении и с заводскими таймингами, оптимизированными для совместимости и надежности. Здесь нет поддержки профилей разгона вроде XMP или EXPO, так как это серверный компонент, где приоритетом является стабильность работы 24/7, а не достижение максимальной скорости. Такая память гарантированно запустится на своих номинальных характеристиках в поддерживаемом оборудовании без необходимости какой-либо настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с конкретными моделями сетевых хранилищ Synology и серверными платформами, которые имеют слоты SO-DIMM и поддерживают память стандарта DDR4 с функцией ECC Unbuffered. Крайне важно перед покупкой свериться со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей конкретной модели NAS, так как поддержка зависит от чипсета и версии BIOS/UEFI. Не все потребительские материнские платы поддерживают ECC-память.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для серверных корпусов и NAS, где организован продув постоянным потоком воздуха от системных вентиляторов. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым плотным монтажом внутри корпуса сетевого хранилища и исключает риск конфликта с другими компонентами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно. В зависимости от конфигурации вашего Synology, память можно установить в слот для апгрейда или заменить вышедшую из строя планку. Для активации двухканального режима, который повышает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в парные слоты, что указано в руководстве к устройству. При расширении объема настоятельно рекомендуется использовать модули одинакового объема, частоты и производителя для максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая совместимость с определенными платформами Synology и серверными решениями. Данная память не подойдет для обычных настольных ПК или ноутбуков. Ключевым моментом при выборе является проверка официального списка поддерживаемых модулей для вашей модели NAS. Для задач домашнего или офисного файлового сервера 4 ГБ может быть достаточно, но для развертывания виртуальных машин или контейнеров лучше рассмотреть модули большего объема из той же совместимой линейки. Этот модуль - оптимальное решение для штатного апгрейда или ремонта совместимого оборудования Synology.

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