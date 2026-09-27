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Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка

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Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 2
Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 3
Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Metalizer
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601312
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Metalizer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellrider, Thundergods, Metalizer, Shadows, Burn Your Crosses, 7734, Endless Nights, Hail To The King, Thunderstorm, Speeder, Masters Of The World, Jawbreaker, Dream Destroyer, Panzer Battalion (Demo Version), Vasteras 2006)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hellrider, Thundergods, Metalizer, Shadows, Burn Your Crosses, 7734, Endless Nights, Hail To The King, Thunderstorm, Speeder, Masters Of The World, Jawbreaker, Dream Destroyer, Panzer Battalion (Demo Version), Vasteras 2006)

Отзывы о товаре Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Metalizer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hellrider, Thundergods, Metalizer, Shadows, Burn Your Crosses, 7734, Endless Nights, Hail To The King, Thunderstorm, Speeder, Masters Of The World, Jawbreaker, Dream Destroyer, Panzer Battalion (Demo Version), Vasteras 2006)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hellrider, Thundergods, Metalizer, Shadows, Burn Your Crosses, 7734, Endless Nights, Hail To The King, Thunderstorm, Speeder, Masters Of The World, Jawbreaker, Dream Destroyer, Panzer Battalion (Demo Version), Vasteras 2006)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - Metalizer (0727361264413) виниловая пластинка - по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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