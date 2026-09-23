Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wiz Khalifa - Rolling Papers (coloured) (0075678643255) виниловая пластинка
Уиз Халифа, многократный номинант на «Грэмми» и номинант на «Золотой глобус», в этом году отмечает десятилетие альбома «ROLLING PAPERS», ставшего его дебютом на лейблах Rostrum и Atlantic. В честь этого «ROLLING PAPERS» будет перевыпущен на виниловых пластинках. Рэпер подготовил лимитированное издание на синем виниле с «брызгами. В обновленную версию «ROLLING PAPERS» войдут ранее не издававшиеся треки: «Black & Yellow 'G-MIx'» (с участием Снуп Догга, Juicy J и T-Pain), «Stoned», «Middle of You» (с участием Чеви Вудса, Nikkiya и Poo Bear) и «Taylor Gang». И это еще не все: Уиз Халифа подготовил новую версию трека «Hopes & Dreams» с куплетом культовой рэп-иконы Нипси Хассла. «ROLLING PAPERS» увидел свет 29 марта 2011 года и быстро превратил Уиза Халифу в суперзвезду, показав миру его выдающийся талант. Альбом дебютировал с вершины чартов Top R&B/Hip-Hop Albums и Top Rap Albums, а также занял второе место в Billboard 200 — что стало самым успешным дебютом в карьере рэпера на тот момент. На сегодняшний день он набрал 1,7 млрд прослушиваний на стримингах, заработал две платиновые сертификации и принес Уизе Халифу две награды «Лучший новый артист» — на премиях BET Awards и Billboard Music Awards. Rolling Stone высоко оценил альбом и назвал его «теплым расслабленным пространством между изобилием свежей поп-музыки и легкой наглостью хип-хопа». «ROLLING PAPERS» продемонстрировал слушателям уникальный стиль, звук и харизму питтсбургского рэпера, ныне живущего в Пенсильвании. В него вошли такие классические треки, как хит-блокбастер «Black and Yellow», получивший шесть платиновых сертификаций и возглавивший Billboard Hot 100, а также дважды платиновые синглы «Roll Up» и «No Sleep» — последний вошел в топ-10 чарта Billboard Hot 100 и оказался одной из самых успешных песен в карьере рэпера. Трек «On My Level», записанный вместе с Too $hort, стал платиновым, а трек «Taylor Gang», записанный с Чеви Вудсом, — золотым.
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