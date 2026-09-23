The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Who - My Generation (0602435599816) виниловая пластинка
My Generation - дебютный альбом группы The Who, вышедший в 1965 году. В Великобритании пластинку приняли очень хорошо - она заняла 5 позицию в чарте и получила золотой статус по продажам. Позднее эта работа вошла во многие рейтинги, в том числе заняв 236 строку в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии уважаемого издания Rolling Stone. Переиздание 2022 года. Лимитированное издание ремастированное в студии Эбби Роуд в Лондоне. Запись на половинной скорости в стерео звучании. Конверт с информационной полоской. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла I Cant Explain и дебютного альбома My Generation того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
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