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Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 1
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 2
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 3
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 4
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 5
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 6
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
Bing, Bing, Bing!
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 1
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 2
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 3
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 4
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 5
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 6
  • Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
Bing, Bing, Bing!
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка

07.10.2023
Михаил

Достоинства:
Супер альбом.
Супер звук.

Недостатки:
Дороговато)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Charlie Haden
Альбом (сингл)
Bing, Bing, Bing!
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.10.2023
Михаил

Достоинства:
Супер альбом.
Супер звук.

Недостатки:
Дороговато)


Charlie Hunter - Bing, Bing, Bing! (0602445353057) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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