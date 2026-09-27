Top.Mail.Ru
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Hours
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253318]
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Hours
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка

David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253318]
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Hours
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Hours (0190295253318) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...