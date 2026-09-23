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David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка

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David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка

David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Earthling (0190295253349) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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