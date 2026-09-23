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Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка

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Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 1
Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 2
Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 3
Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amos
Альбом (сингл)
Tori Little Earthquakes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 1
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 2
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 3
  • Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497839049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amos
Альбом (сингл)
Tori Little Earthquakes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Crucify, Girl, Silent All These Years, Precious Things, Winter, Happy Phantom, China, Leather, Mother, Tear In Your Hand, Me And A Gun, Little Earthquakes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crucify, Girl, Silent All These Years, Precious Things, Winter, Happy Phantom, China, Leather, Mother, Tear In Your Hand, Me And A Gun, Little Earthquakes

Отзывы о товаре Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497839049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amos
Альбом (сингл)
Tori Little Earthquakes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Crucify, Girl, Silent All These Years, Precious Things, Winter, Happy Phantom, China, Leather, Mother, Tear In Your Hand, Me And A Gun, Little Earthquakes
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Crucify, Girl, Silent All These Years, Precious Things, Winter, Happy Phantom, China, Leather, Mother, Tear In Your Hand, Me And A Gun, Little Earthquakes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tori Amos - Little Earthquakes (0603497839049) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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