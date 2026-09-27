Top.Mail.Ru
Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 1
Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 2
Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
  • Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 1
  • Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 2
  • Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Размеры в упаковке, см
33х20х10
Вес, г.
180

Описание товара Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба

Инструменты изготовлены из стеклонаполненного полиамида, не уступающего по прочности металлу. Устойчивы к воздействию повышенных и пониженных температур. Подлежат заточке, как и металлические, но при этом не ржавеют. Съемная заглушка позволяет удлинить черенок. Применяются для выполнения садово-огородных работ. Размер 325 мм

Отзывы о товаре Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Описание
Инструменты изготовлены из стеклонаполненного полиамида, не уступающего по прочности металлу. Устойчивы к воздействию повышенных и пониженных температур. Подлежат заточке, как и металлические, но при этом не ржавеют. Съемная заглушка позволяет удлинить черенок. Применяются для выполнения садово-огородных работ. Размер 325 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга-рыхлитель нейлоновая, GRINDA 421315, трапеция+3 зуба - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...