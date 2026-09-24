Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01
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Характеристики
Описание товара Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01
Набор меток-ориентиров с карандашом Grinda 8-422367-H26_z01 используется при садовых работах. Ярлыки устанавливаются в почву рядом с посаженным растением или подвешивается на ветке. Для закрепления не стебле есть специальное отверстие, через которое легко пропустить веревочку для подвешивания. На метке карандашом указывается информация о названии, сорте, виде растения, также о поливе или т.д. Ориентиры помогут не перепутать свежепосаженные растения для обеспечения правильного ухода за ними и своевременно напомнят о поливе за насаждениями. Карандаш для выполнения надписей идет в комплекте. Быстро и легко стирается при необходимости корректировки информации. Изготовлены из качественного материала, имеют длительный срок эксплуатации. В наборе 25 меток длиной 125 мм.
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