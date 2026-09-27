Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая
Варочная панель Electrolux KGG64362W представляет собой образец современной кухонной техники, выполненной в газовом исполнении. Дизайн Electrolux KGG64362W отличается элегантностью и универсальностью, а поверхность изготовлена из закалённого стекла белого цвета, способного выдерживать длительное воздействие огня. Кроме того, стекло легко очищается с помощью специальных средств и скребка. Дизайн и материалы Ширина варочной панели составляет 60 сантиметров, что является стандартным размером для большинства встраиваемых приборов. На панели расположены 4 горелки различной мощности, включая две мощные горелки с двухконтурным пламенем, расположенным в нижней части слева. Это обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что делает процесс приготовления пищи более эффективным. Чугунные решётки, используемые в конструкции, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они изготовлены из специального сплава, устойчивого к механическим повреждениям, абразивному износу и воздействию высоких температур. Управление и безопасность Управление прибором осуществляется посредством поворотных переключателей, расположенных на панели управления. Эти переключатели позволяют регулировать пламя в 9 различных режимах, что делает процесс приготовления пищи более гибким и удобным. Варочная панель Electrolux KGG64362W оснащена системой газ-контроля, которая обеспечивает безопасность при использовании. Термопара контролирует уровень подачи топлива и предотвращает затухание огня, автоматически перекрывая подачу газа в случае возникновения утечки. Удобство использования обеспечивается автоматическим электроподжигом, который позволяет быстро и безопасно включать горелки без использования спичек или зажигалки. Это исключает необходимость контакта рук с огнём, что делает процесс приготовления пищи более комфортным и безопасным.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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