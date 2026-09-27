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Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая

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Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 1
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 2
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 3
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 4
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 5
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 6
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 7
Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
8900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 1
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 2
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 3
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 4
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 5
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 6
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 7
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595677
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
8900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x520x45мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10.4

Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая

Варочная панель Electrolux KGG64362W представляет собой образец современной кухонной техники, выполненной в газовом исполнении. Дизайн Electrolux KGG64362W отличается элегантностью и универсальностью, а поверхность изготовлена из закалённого стекла белого цвета, способного выдерживать длительное воздействие огня. Кроме того, стекло легко очищается с помощью специальных средств и скребка. Дизайн и материалы Ширина варочной панели составляет 60 сантиметров, что является стандартным размером для большинства встраиваемых приборов. На панели расположены 4 горелки различной мощности, включая две мощные горелки с двухконтурным пламенем, расположенным в нижней части слева. Это обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что делает процесс приготовления пищи более эффективным. Чугунные решётки, используемые в конструкции, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они изготовлены из специального сплава, устойчивого к механическим повреждениям, абразивному износу и воздействию высоких температур. Управление и безопасность Управление прибором осуществляется посредством поворотных переключателей, расположенных на панели управления. Эти переключатели позволяют регулировать пламя в 9 различных режимах, что делает процесс приготовления пищи более гибким и удобным. Варочная панель Electrolux KGG64362W оснащена системой газ-контроля, которая обеспечивает безопасность при использовании. Термопара контролирует уровень подачи топлива и предотвращает затухание огня, автоматически перекрывая подачу газа в случае возникновения утечки. Удобство использования обеспечивается автоматическим электроподжигом, который позволяет быстро и безопасно включать горелки без использования спичек или зажигалки. Это исключает необходимость контакта рук с огнём, что делает процесс приготовления пищи более комфортным и безопасным.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Electrolux KGG64362W белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
8900
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
56x48 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x520x45мм
Страна производитель
Италия
Описание
Варочная панель Electrolux KGG64362W представляет собой образец современной кухонной техники, выполненной в газовом исполнении. Дизайн Electrolux KGG64362W отличается элегантностью и универсальностью, а поверхность изготовлена из закалённого стекла белого цвета, способного выдерживать длительное воздействие огня. Кроме того, стекло легко очищается с помощью специальных средств и скребка. Дизайн и материалы Ширина варочной панели составляет 60 сантиметров, что является стандартным размером для большинства встраиваемых приборов. На панели расположены 4 горелки различной мощности, включая две мощные горелки с двухконтурным пламенем, расположенным в нижней части слева. Это обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, что делает процесс приготовления пищи более эффективным. Чугунные решётки, используемые в конструкции, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они изготовлены из специального сплава, устойчивого к механическим повреждениям, абразивному износу и воздействию высоких температур. Управление и безопасность Управление прибором осуществляется посредством поворотных переключателей, расположенных на панели управления. Эти переключатели позволяют регулировать пламя в 9 различных режимах, что делает процесс приготовления пищи более гибким и удобным. Варочная панель Electrolux KGG64362W оснащена системой газ-контроля, которая обеспечивает безопасность при использовании. Термопара контролирует уровень подачи топлива и предотвращает затухание огня, автоматически перекрывая подачу газа в случае возникновения утечки. Удобство использования обеспечивается автоматическим электроподжигом, который позволяет быстро и безопасно включать горелки без использования спичек или зажигалки. Это исключает необходимость контакта рук с огнём, что делает процесс приготовления пищи более комфортным и безопасным.


Теги товара: белые
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Отзывы


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