Wi-Fi роутер Netis N5
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis N5
Wi-Fi-роутер NETIS N5 в компактном корпусе черного цвета отличается повышенной функциональностью: он выполняет функцию и маршрутизатора, и точки доступа, и репитера. Роутер поддерживает беспроводные сети 3G и 4G/LTE (требуется USB модем). Он оснащен 4 несъемными антеннами, которые обеспечивают одновременную работу роутера в 2 диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Скорость передачи данных при этом составит 300 Мбит/с и 867 Мбит/с соответственно. Благодаря этому раздача сигнала будет стабильной по всему дому или квартире. Wi-Fi-роутер NETIS N5 обеспечивает многопотоковую передачу данных по технологии MU-MIMO, что предполагает высокую скорость сигнала для всех подключенных устройств. Проводное подключение к роутеру осуществляется через 2 LAN-порта (100 Мбит/с). Также на корпусе устройства предусмотрено наличие разъема USB 2.0, который может выполнять функции FTP-, Media- или файлового серверов. Фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресу, а также встроенный межсетевой экран делают подключение к интернету максимально безопасным.
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