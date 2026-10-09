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Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) купить с доставкой в Москве
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Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351)

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Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 1
Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 2
Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 3
Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск CD-R
  • Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 1
  • Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 2
  • Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 3
  • Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595223
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Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Диск CD-R
Количество штук
50
Объем
700 Мб
Скорость записи
52
Поддержка карт памяти
CD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351)

Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351)

Отзывы о товаре Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351)




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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Диск CD-R
Количество штук
50
Объем
700 Мб
Скорость записи
52
Поддержка карт памяти
CD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Описание
Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x Cake Box (50шт) (43351) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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