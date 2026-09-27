Газ Zippo, 250 мл
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 586864
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
550 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Цвет
черный
Особенности
5 переходников в комплекте
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
250
Описание товара Газ Zippo, 250 мл
Газ ZIPPO 250 мл 2.005.376 предназначен для заправки и дозаправки газовых зажигалок ZIPPO. Баллон содержит газ высокой очистки бутан объемом 250 мл. Баллон подходит для использования в многоразовых газовых зажигалках других торговых марок. В комплекте имеется 5 переходников для заправки различных видов зажигалок.
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Бренд
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Цвет
черный
Особенности
5 переходников в комплекте
Страна производитель
Польша
Газ ZIPPO 250 мл 2.005.376 предназначен для заправки и дозаправки газовых зажигалок ZIPPO. Баллон содержит газ высокой очистки бутан объемом 250 мл. Баллон подходит для использования в многоразовых газовых зажигалках других торговых марок. В комплекте имеется 5 переходников для заправки различных видов зажигалок.
Газ Zippo, 250 мл - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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