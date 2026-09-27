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Газ Zippo, 250 мл купить с доставкой в Москве
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Газ Zippo, 250 мл

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Газ Zippo, 250 мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586864
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Газ Zippo, 250 мл
550 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Цвет
черный
Особенности
5 переходников в комплекте
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Газ Zippo, 250 мл

Газ ZIPPO 250 мл 2.005.376 предназначен для заправки и дозаправки газовых зажигалок ZIPPO. Баллон содержит газ высокой очистки бутан объемом 250 мл. Баллон подходит для использования в многоразовых газовых зажигалках других торговых марок. В комплекте имеется 5 переходников для заправки различных видов зажигалок.

Отзывы о товаре Газ Zippo, 250 мл




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бутан
Цвет
черный
Особенности
5 переходников в комплекте
Страна производитель
Польша
Описание
Газ ZIPPO 250 мл 2.005.376 предназначен для заправки и дозаправки газовых зажигалок ZIPPO. Баллон содержит газ высокой очистки бутан объемом 250 мл. Баллон подходит для использования в многоразовых газовых зажигалках других торговых марок. В комплекте имеется 5 переходников для заправки различных видов зажигалок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газ Zippo, 250 мл - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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