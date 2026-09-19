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Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) купить с доставкой в Москве
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Чехол для зажигалки Zippo (LPCB)

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Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 1
Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 2
Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 3
Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 4
Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 5
Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для зажигалки
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 1
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 2
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 3
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 4
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 5
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол для зажигалки Zippo (LPCB)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Цвет
коричневый
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
60

Описание товара Чехол для зажигалки Zippo (LPCB)

Коричневый чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню, повязке или карману посредством металлического клипа на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.

Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo (LPCB)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Цвет
коричневый
Страна производитель
США
Описание
Коричневый чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню, повязке или карману посредством металлического клипа на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для зажигалки Zippo (LPCB) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1990 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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