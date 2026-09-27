Термопринтер Атол BP21 (для печ.накл.) стационарный черный
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Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер этикеток, сетевой кабель, блок питания, USB кабель, CD-диск, упаковка
Максимальная ширина печати
55
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
Code 39, EAN-13, UPC/EAN-128, MSI/Plessey, EAN-8, UPC-E, Code 93, Postnet, Code 128, Codabar, ITF-14, UPC-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х18
Вес, кг.
1.1
Описание товара Термопринтер Атол BP21 (для печ.накл.) стационарный черный
Принтер отлично подходит для печати небольшого количества этикеток, бирок или чеков. Модель применяется для маркировки продукции в розничной торговле, для печати бирок на одежду в бутиках, а также для маркировки ТМЦ в офисе, на складе или лаборатории.
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Теги товара: термические
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Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер этикеток, сетевой кабель, блок питания, USB кабель, CD-диск, упаковка
Максимальная ширина печати
55
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
Code 39, EAN-13, UPC/EAN-128, MSI/Plessey, EAN-8, UPC-E, Code 93, Postnet, Code 128, Codabar, ITF-14, UPC-A
Страна производитель
Китай
Принтер отлично подходит для печати небольшого количества этикеток, бирок или чеков. Модель применяется для маркировки продукции в розничной торговле, для печати бирок на одежду в бутиках, а также для маркировки ТМЦ в офисе, на складе или лаборатории.
Смотрите также: термотрансферные
Теги товара: термические
Смотрите также: термотрансферные
Теги товара: термические
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