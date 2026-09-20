Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 928 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505039
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS232
Источник питания
внешний универсальный блок питания
Комплектация
принтер, блок питания, USB-кабель, кабель питания, штифт для рулона этикеток диаметром 1”, 2 фиксирующих пластины, 2 переходника диаметром 1.5”, 2 штифта диаметром 1” для ленты длиной 300 м, бумажный сердечник для ленты диаметром 1”, CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток, краткое руководство пользователя
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Тип печатаемых штрих-кодов
GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417, Code 128UCC, Code 128 категорий A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Interleaved 2 of 5 (ITF) с контрольным символом, Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN и UPC 2 (5) с дополнительными символами, Codabar, Postnet, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х16
Вес, кг.
2
Описание товара Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE300
TSC TE300 - базовая версия принтера. Подключение через Ethernet, а так же установка модулей отделителя или отрезчика этикеток, доступно в расширенной версии принтера TSC TE310. Термотрансферный принтер TSC TE300, разрешение печати - 300 dpi, скорость печати - 152 мм/c, способ печати - термотрансферный, ширина печати - 105.7 мм, интерфейс подключения: USB, Ethernet, RS232.
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS232
Источник питания
внешний универсальный блок питания
Комплектация
принтер, блок питания, USB-кабель, кабель питания, штифт для рулона этикеток диаметром 1”, 2 фиксирующих пластины, 2 переходника диаметром 1.5”, 2 штифта диаметром 1” для ленты длиной 300 м, бумажный сердечник для ленты диаметром 1”, CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток, краткое руководство пользователя
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Тип печатаемых штрих-кодов
GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417, Code 128UCC, Code 128 категорий A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Interleaved 2 of 5 (ITF) с контрольным символом, Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN и UPC 2 (5) с дополнительными символами, Codabar, Postnet, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR
Страна производитель
Китай
TSC TE300 - базовая версия принтера. Подключение через Ethernet, а так же установка модулей отделителя или отрезчика этикеток, доступно в расширенной версии принтера TSC TE310. Термотрансферный принтер TSC TE300, разрешение печати - 300 dpi, скорость печати - 152 мм/c, способ печати - термотрансферный, ширина печати - 105.7 мм, интерфейс подключения: USB, Ethernet, RS232.
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Смотрите также: термические
Теги товара: термотрансферные
Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC TE300