Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC MH341Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 839 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505025
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Источник питания
от USB
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Тип печатаемых шт.рих-кодов
линейные шт.рихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post Двумерные шт.рихкоды PDF-417, Maxicode, DataMat
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х28
Вес, кг.
15.35
Описание товара Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC MH341Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU
Компактные принтеры очень надежны и экономят время. Принтер не займет много места и прост в эксплуатации. Используемая в устройстве технология обеспечивает долгосрочную печать.
Смотрите также: термотрансферные, термические
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Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Источник питания
от USB
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
108
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Тип печатаемых шт.рих-кодов
линейные шт.рихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 подмножества A.B.C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post Двумерные шт.рихкоды PDF-417, Maxicode, DataMat
Страна производитель
Китай
Компактные принтеры очень надежны и экономят время. Принтер не займет много места и прост в эксплуатации. Используемая в устройстве технология обеспечивает долгосрочную печать.
Смотрите также: термотрансферные, термические
Смотрите также: термотрансферные, термические
Принтер этикеток (термотрансферный, 300dpi) TSC MH341Т, LCD&Touch, Wi-Fi ready, EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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