Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,)
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Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
RS-232, USB
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
30
Описание товара Термотрансферный принтер Pantum PT-B680 (для печ,накл,)
Термотрансферный принтер PT-B680. Интерфейс: RS-232, USB, LPT, Ethernet. Способ печати: термотрансферная/прямая термопечать. Режим печати: с риббоном/без риббона. Максимальная скорость печати: 203 мм/с. Разрешение печати: 300 dpi. Максимальная ширина печати: 106 мм. Максимальная длина печати: 710 мм. Длина ленты: макс. 710 мм. Ширина ленты: макс. 110 мм.
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Теги товара: термотрансферные
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Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Интерфейсы
RS-232, USB
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300
Страна производитель
Китай
Термотрансферный принтер PT-B680. Интерфейс: RS-232, USB, LPT, Ethernet. Способ печати: термотрансферная/прямая термопечать. Режим печати: с риббоном/без риббона. Максимальная скорость печати: 203 мм/с. Разрешение печати: 300 dpi. Максимальная ширина печати: 106 мм. Максимальная длина печати: 710 мм. Длина ленты: макс. 710 мм. Ширина ленты: макс. 110 мм.
Смотрите также: Принтеры для маркировки, термические
Теги товара: термотрансферные
Смотрите также: Принтеры для маркировки, термические
Теги товара: термотрансферные
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