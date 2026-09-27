Термопринтер Mertech MPRINT TLP300 TERRA NOVA (для печ.накл.) стационарный черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 219 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS-232
Источник питания
от батареек
Комплектация
принтер, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подгруппы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC с добавлением 2 (5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Термопринтер Mertech MPRINT TLP300 TERRA NOVA (для печ.накл.) стационарный черный
Компактные принтеры очень надежны и экономят время. Принтер не займет много места и прост в эксплуатации. Используемая в устройстве технология обеспечивает долгосрочную печать.
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Теги товара: термические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, Ethernet, RS-232
Источник питания
от батареек
Комплектация
принтер, аксессуары, документация, упаковка
Максимальное разрешение печати, dpi
203
Тип печатаемых штрих-кодов
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подгруппы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC с добавлением 2 (5) цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Страна производитель
Китай
Компактные принтеры очень надежны и экономят время. Принтер не займет много места и прост в эксплуатации. Используемая в устройстве технология обеспечивает долгосрочную печать.
Смотрите также: термотрансферные
Теги товара: термические
Смотрите также: термотрансферные
Теги товара: термические
Термопринтер Mertech MPRINT TLP300 TERRA NOVA (для печ.накл.) стационарный черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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