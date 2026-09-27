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Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный купить с доставкой в Москве
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Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный

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Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 1
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 2
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 3
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 4
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 5
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 6
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 7
Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 1
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 2
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 3
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 4
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 5
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 6
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 7
  • Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 291 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585421
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Характеристики

Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, Wi-Fi, Ethernet, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
250
Максимальное разрешение печати, dpi
203x300
Тип печатаемых штрих-кодов
QR код
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
2.85

Описание товара Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный

Чековый принтер MPRINT G80 Wi-Fi, RS232-USB, Ethernet Black подходит для любого направления бизнеса. Модель используется в розничной торговле и в сегменте HoReCa. Она применяется в офисах, аптеках, на автозаправках и других предприятиях. Отличительная черта модели – возможность замены платы с интерфейсами для подключения. Особенности Чековый принтер может подключаться к POS-системе или к рабочей станции. Он применяется и на точках без автоматизации (например, на рынках). В базовой модификации доступно 3 интерфейса для подключения: USB. RS-232. Ethernet. Wi-Fi. RJ12. Корпус устройства изготовлен из первичного ABS-пластика. Конструкция устойчива к деформации



Смотрите также: термотрансферные


Теги товара: термические

Отзывы о товаре Термопринтер Mertech MPRINT G80 стационарный черный




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Характеристики
Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термопечать
Интерфейсы
USB, Wi-Fi, Ethernet, RS-232
Источник питания
от сети
Комплектация
прибор, акессуары, документация, упаковка
Максимальная ширина печати
250
Максимальное разрешение печати, dpi
203x300
Тип печатаемых штрих-кодов
QR код
Страна производитель
Китай
Описание
Чековый принтер MPRINT G80 Wi-Fi, RS232-USB, Ethernet Black подходит для любого направления бизнеса. Модель используется в розничной торговле и в сегменте HoReCa. Она применяется в офисах, аптеках, на автозаправках и других предприятиях. Отличительная черта модели – возможность замены платы с интерфейсами для подключения. Особенности Чековый принтер может подключаться к POS-системе или к рабочей станции. Он применяется и на точках без автоматизации (например, на рынках). В базовой модификации доступно 3 интерфейса для подключения: USB. RS-232. Ethernet. Wi-Fi. RJ12. Корпус устройства изготовлен из первичного ABS-пластика. Конструкция устойчива к деформации


Смотрите также: термотрансферные


Теги товара: термические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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