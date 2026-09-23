Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R NYLON для Samsung Galaxy S23+, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 350 руб. 2 630 руб.
В наличии
Код товара: 584089
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 350 руб. -49%
2 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R NYLON для Samsung Galaxy S23+, черный
Бронированный чехол-накладка ITSKINS Ballistic R NYLON спроектирован для флагмана Samsung Galaxy S23+. Спинка аксессуара укреплена износостойким баллистическим нейлоном, а контур защищен массивным бампером из TPU. Изделие реализует передовые стандарты дроп-тестов, эффективно поглощая критические перегрузки. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный и надежный хват.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Бронированный чехол-накладка ITSKINS Ballistic R NYLON спроектирован для флагмана Samsung Galaxy S23+. Спинка аксессуара укреплена износостойким баллистическим нейлоном, а контур защищен массивным бампером из TPU. Изделие реализует передовые стандарты дроп-тестов, эффективно поглощая критические перегрузки. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный и надежный хват.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R NYLON для Samsung Galaxy S23+, черный - по цене 1350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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