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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный купить с доставкой в Москве
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный

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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 1
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 2
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 3
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 4
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 5
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 6
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 1
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 2
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 3
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 4
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 5
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 6
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 
Начислим 804 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574462
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный
13 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
39х13х11
Вес, кг.
1.14

Описание товара Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка с туалетной щеткой AM.PM Inspire 2.0 A50A33422 черный - купить по цене 13390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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