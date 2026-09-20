Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
В наличии
Код товара: 574450
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14 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Неверотяная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск.
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
38.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Неверотяная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Смеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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