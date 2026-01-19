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Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный купить с доставкой в Москве
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Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный

8 Отзывы
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Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 1
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 2
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 3
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 4
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 5
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 1
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 2
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 3
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 4
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 5
  • Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
6 590 руб.  8 370 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный
6 590 руб. -21%
8 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
307

Описание товара Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный

Аксессуары для ванной комнаты AM.PM представляют собой изысканное сочетание функциональности и стиля, которое идеально впишется в современный интерьер. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и продуманным дизайном. Их компактные размеры — ширина 14 см и высота 3 см — позволяют легко интегрировать их в любое пространство, не занимая при этом лишнего места. Вес аксессуаров составляет всего 0,307 кг, что упрощает их установку и использование. Они предназначены для настенного монтажа, что обеспечивает удобство и экономию пространства. Современный стиль аксессуаров подчеркивается элегантной черной фурнитурой, которая добавляет интерьеру ванной комнаты изысканности и утонченности. Аксессуары от бренда AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество и стиль, стремясь создать уникальную и комфортную атмосферу в своем доме.

Отзывы о товаре Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный крючок, единственное не нравится надпись Бренда, без нее было бы лучше
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично были упакованы, все в ценности и сохранности. пока не крепились.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это самый красивый крючок из всех, которые я видела качество на высоте!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подойдет как для халатов, так и полотенец, можно несколько полотенец повесить, рекомендую



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
крючок
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты AM.PM представляют собой изысканное сочетание функциональности и стиля, которое идеально впишется в современный интерьер. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и продуманным дизайном. Их компактные размеры — ширина 14 см и высота 3 см — позволяют легко интегрировать их в любое пространство, не занимая при этом лишнего места. Вес аксессуаров составляет всего 0,307 кг, что упрощает их установку и использование. Они предназначены для настенного монтажа, что обеспечивает удобство и экономию пространства. Современный стиль аксессуаров подчеркивается элегантной черной фурнитурой, которая добавляет интерьеру ванной комнаты изысканности и утонченности. Аксессуары от бренда AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество и стиль, стремясь создать уникальную и комфортную атмосферу в своем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
класнейшая вешалка, удобна, выглядит на все 100, проста в монтаже, весь крепеж скрытый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки! Красивые и монтируются легко.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
У нас много от данного бренда уже применено в ванной комнате. Качество на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качество топ ⬆ , заказала 10 шт за 30 т и не жалею! Рекомендую ! Лучше один раз купить качественную вещь и потом любоваться и радоваться всегда.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный крючок, единственное не нравится надпись Бренда, без нее было бы лучше
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
отлично были упакованы, все в ценности и сохранности. пока не крепились.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это самый красивый крючок из всех, которые я видела качество на высоте!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подойдет как для халатов, так и полотенец, можно несколько полотенец повесить, рекомендую


Двойной крючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35622 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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